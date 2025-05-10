AGÜ'de 'Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi' Yapıldı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrenin açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, akademisyen ve bilim insanları ile öğrenciler katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AGU uniBiotech ve Medikorya iş birliği ile 10-11 Mayıs günlerini kapsayacak şekilde düzenlenen Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi’ne katıldı. Programda yaptığı konuşmada gençlere tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, “Birileri der ki icat çıkartma, sizler icat çıkarın. Birileri der ki siz yapamazsınız, inadına biz yaparız diyeceksiniz” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Büyükkılıç, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Birileri der ki icat çıkartma, sizler icat çıkarın. Birileri der ki siz yapamazsınız, inadına biz yaparız diyeceksiniz. Her zaman kendinizi daima güçlü hissedeceksiniz ve zor olduğunu zannettiğiniz alanlara yönelip zoru başaracaksınız. Sizleri kutluyorum, gerçekten gençlerimizin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Maşallah tüm bilim adamlarını buraya toplamışsınız. Gençler buraya gelmiş, sektördeki firmalar buraya gelmiş, ne kadar güzel. Ben de bir nörolog olarak sağlıkla ilgili olunca geldim” diye konuştu.

Sağlık alanının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Sağlık bizim olmazsa olmazımız. Burada bilim adamlarımız sağlık alanında sizleri doyuracaklar ama anne karnına düştükten sonra hayatımızın sonuna kadar olan süreçte sağlık bizim için önemli. Öncelikle sağlıklı olmayı öğrenmemiz lazım, koruyucu hekimliği bilmememiz ve bu alana yönelmemiz lazım” dedi.

Büyükkılıç’tan Alzheimer ve Dijital Bağımlılık Konusunda Uyarı

Büyükkılıç, Alzheimer hastalığı ve dijital bağımlılığa da ayrı bir parantez açarak, “Alzheimer ile ilgili erken yaşa doğru çekilme olduğunu görmek bizleri üzmektedir. Dijital zehirlenme dediğimiz, bağımlılık dediğimiz bu alanda teknolojinin, onlara bizim hükmetmemiz yerine onların bize hükmetmiş olması maalesef Alzheimer ile ilgili erken yaşta sürecin başlama riskinin ortaya çıkması hepimizi düşündürmektedir. O açıdan bu konuda da çok dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor, böyle güzel bir organizasyonu yaptığınız için sizleri tebrik ediyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerektiğini de paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi gibi araştırma üniversitelerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Tebrik ediyorum. İyi ki varsınız gençler sağ olun, var olun” dedi.

“Özgüvenli Öğrenciler, Özgüvenli Şehre Yakışır”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de ‘Özgüvenli öğrenciler, özgüvenli şehre yakışır’ sözleri ile başladığı konuşmasında Kayseri’nin özgüvenli ve Türkiye’ye katma değer üreten bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Üniversiteler ve öğrencilerle gurur duyduklarını belirten Vali Çiçek, “Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi bizim gurur kaynağımız. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Her geçen gün Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi yaptıkları bilimsel çalışmalarla başarı hikâyeleri yazıyorlar. Tabii böyle bir şehrin, böyle okulların öğrencileri de başarı hikâyesi yazarlar” ifadelerinde bulundu.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise bilimin insanlığa çok büyük katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek kongrede ortaya çıkacak bilimsel çalışmaların da bilimin bu katkılarına yeni bir ilerleme katacağını söyledi. Yılmaz, katkılarından dolayı Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Programda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmi izletildi.

Konuşmaların ardından plaket takdim töreni düzenlenirken, daha sonra Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek stantları gezdi.