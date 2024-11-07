AGÜ’lü Akademisyen Dr. Abdulkadir Köse, Türkiye’nin 6G Yolculuğunda Danışmanlık Yapıyor



Dr. Köse’nin danışmanlığını yaptığı ve 5 milyon eurodan fazla bütçesi olan AB Eureka CELTIC-NEXT 6G-SMART projesi yerli 6G ekosistemine katkı sunacak

Avrupa Komisyonu tarafından kurulan ve dijital toplum için yeni nesil iletişim alanında sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunan projelerin hayata geçirilmesi fırsatları sunan Eureka CELTIC-NEXT platformu tarafından desteklenen uluslararası ortaklı “6G-SMART” projesi, TÜBİTAK’tan da teşvik alarak geleceğin 6G teknolojilerine ve açık radyo erişim ağları (O-RAN) alanındaki akıllı dönüşüme katkıda bulunmayı amaçlıyor. Projenin Türkiye tarafında danışmanlığını, AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Köse yapıyor.

Toplam bütçesi 5 milyon Euro’nun üzerinde olan ve 3 yıl sürecek projede Avrupa’nın önde gelen teknoloji firmaları, İngiltere, İspanya, Portekiz gibi ülkelerden üniversiteler, araştırma enstitüleri ile teknoloji firmalarının yanısıra Odine Solutions ve Turkcell gibi Türkiye’nin öncü teknoloji liderleri de aktif rol alıyor.

Açık Radyo Erişim Ağı (O-RAN) mimarisini kullanan proje daha esnek, sürdürülebilir ve yapay zeka destekli 6G ağ çözümleri sunmayı amaçlıyor. Bu modüler yapı, telekomda tedarikçi bağımlılığını azaltarak yenilikçi çözümlerin hızla geliştirilmesine olanak tanırken, 6G ağların daha otonom ve enerji verimli hale gelmesini sağlayarak ağların kendi kendini organize edebilen ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilecek çözümler ise ağ performansını ve enerji verimliliğini artırıp, ağların esnek ve otonom bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Projenin Türkiye’nin 2030 yılına kadar yerli 6G ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını belirten Proje danışmanı AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Köse, “O-RAN ve 6G'nin otomasyonu hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük önem kazanırken, 6G-SMART projesi kapsamında geliştirilen çözümler, telekom ve akıllı fabrika ortamlarında test edilerek bu teknolojilerin ticarileşmeye hazır hale gelmesine katkı sunacak. Bu proje, Türkiye’nin açık radyo erişim ağlarında yenilikçi çözümler üretim kapasitesini artırmaya ve uluslararası pazarda güçlü bir konuma ulaşmasını da katkı sağlayacak” dedi.

Dr. Köse, “Bu proje, üniversitemizin akademik birikimini uluslararası alanda uygulamaya dönüştürme fırsatı sunarak Türkiye’nin Ar-Ge kapasitesini güçlendirirken, yerli firmalarımızın küresel projelerde rekabet gücünü artıracak. Üniversitemiz, bu tür projelere katkı sağlayarak akademik prestijini ve uluslararası iş birliği ağını genişletecek, elde edilen bilgi ve deneyimlerle de üniversitemizin araştırma ve yenilik odaklı gelişimi hızlanacak” diyerek, projenin üniversite-sanayi iş birliğindeki stratejik önemini vurguladı.

