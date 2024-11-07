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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, ERÜ'nün Davetlisi Olarak Kayseri'ye Geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılmak üzere Kayseri'ye geliyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, ERÜ'nün Davetlisi Olarak Kayseri'ye Geliyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 8 Kasım Cuma günü Erciyes Üniversitesi'nin davetlisi olarak Kayseri'yi ziyaret edecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 8 Kasım Cuma günkü Kayseri programı kapsamında ise ilk olarak, ERÜ'nün 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

Akademik Yıl Açılış Töreni'nin ardından dönem başkanlığını ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un yaptığı Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye 18 Üniversitenin Rektör ve Rektör Yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan dönem toplantısına da katılacak.
 

Haber Merkezi

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