AGÜ Meta Kulübü Öğrencilerinin Turizm Projesi TEKNOFEST'te Yarışacak

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencilerinin, kültürel mirasları sanal ortama taşıdığı 'Bellek' adlı proje turizm kategorisinde TEKNOFEST 2023'te finale kalmayı başardı.

PAYLAŞ
  • 26.09.2023 09:03
  • Güncelleme: 26.09.2023 16:22
AGÜ Meta Kulübü Öğrencilerinin Turizm Projesi TEKNOFEST'te Yarışacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencilerinin, kültürel mirasları sanal ortama taşıdığı ’Bellek’ adlı proje turizm kategorisinde TEKNOFEST 2023’te finale kalmayı başardı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Meta Kulübü öğrencilerinin, dünya genelinde çeşitli kültürel mirasları sanal ortama taşıyarak, sanal gerçeklikle yeniden oluşturmayı hedefleyen ’Bellek’ adlı projeleri TOKNOFEST 2023’te finale kalmayı başardı. Proje, turizm kategorisinde TEKNOFEST’te birincilik için yarışacak. Meta Kulübü öğrencileri Melike Şeyma Tuna, Yunus Yıldız, Şükrü Durak, Ozan Fatih Emül, Süleyman Poyraz, Batuhan Karamemiş, Onur Erçetin, Zeliha Ayşe Altınkaya ve Semih Kaya dünyadaki kaybolan kültürel mirasları korumak ve sanal ortama taşımak amacıyla ’Crearchio’ adını verdikleri takım olarak bir araya geldi. Öğrenciler, Öğretim Görevlisi Ayşegül Kıdık’ın danışmanlığında 3D modelleme ve fotoğraf ile görüntülerin analiziyle ölçümler yapmayı hedefleyen bir bilim ve mühendislik dalı olan fotogrametri yöntemini kullanarak dünyadaki kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş bazı kültürel mirasları sanal ortama taşıdı. Daha sonra ’Bellek’ adını verdikleri bu projeyle turizm kategorisinde TEKNOFEST 2023’e başvurdu. Finale kalmayı başaran proje, TEKNOFEST’te birincilik için yarışacak.

Öğrencilerin gerçek zamanlı VR/AR deneyimi sunan sanal gerçeklik projesi, 27 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de yapılacak TEKNOFEST’te tanıtılacak. Ziyaretçiler açılacak stantlarda projeyi VR interaktif ortamda gözlüklerle deneyimleme fırsatı bulacak.

Proje ekibinde yer alan Mimarlık Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Melike Şeyma Tuna, ilk hedeflerinin, sürükleyici ve eğitici bir turizm deneyimi sunarken bu kültürel mirasları bozulmadan korumak olduğunu söyledi. Tuna; “Bu teknolojileri kullanarak, kültürel mirası daha erişilebilir hale getirmeyi, eğitim ve araştırma için değerli bir kaynak olarak hizmet etmeyi ve uygun olduğunda, devam eden koruma çabalarını sürdürmek için gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Nihayetinde misyonumuz, geçmiş ve bugün arasındaki uçurumu kapatmak, bu hazinelerin dünya çapındaki insanlar tarafından erişilebilir ve takdir edilmiş kalmasını sağlamaktır” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'de Gold Standart Sertifikası'na sahip 6'ncı proje Büyükşehir'in'

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'de Gold Standart Sertifikası'na sahip 6'ncı proje Büyükşehir'in'

İlk 500'e giren firma sayımız 1 azaldı

İlk 500'e giren firma sayımız 1 azaldı

İSO İlk 500'de 17 Kayseri Firması yer aldı

İSO İlk 500'de 17 Kayseri Firması yer aldı

İş dünyasından yapay zekaya talep artıyor

İş dünyasından yapay zekaya talep artıyor

Büyükkılıç'tan 'adaylık' açıklaması: 'Böyle bir pozisyonda şuraya adayım, buraya adayım demek şık değil, yakışmaz'

Büyükkılıç'tan 'adaylık' açıklaması: 'Böyle bir pozisyonda şuraya adayım, buraya adayım demek şık değil, yakışmaz'

Talas'ta tehlike arz eden yapılara geçit yok

Talas'ta tehlike arz eden yapılara geçit yok

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor

Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor

Melikgazi personelinden Kızılay'a kan bağışı

Melikgazi personelinden Kızılay'a kan bağışı

DAHA FAZLA
Peygamberimiz 1452 yıl önce bugün dünyaya geldi

Peygamberimiz 1452 yıl önce bugün dünyaya geldi

Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk 500'e giren 17 Kayseri firmasını tebrik etti

Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk 500'e giren 17 Kayseri firmasını tebrik etti

Bebeğini döverek öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet

Bebeğini döverek öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Başkan Palancıoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Palancıoğlu muhtarlarla bir araya geldi