AGÜ Meta Kulübü Öğrencilerinin Turizm Projesi TEKNOFEST'te Yarışacak

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencilerinin, kültürel mirasları sanal ortama taşıdığı ’Bellek’ adlı proje turizm kategorisinde TEKNOFEST 2023’te finale kalmayı başardı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Meta Kulübü öğrencilerinin, dünya genelinde çeşitli kültürel mirasları sanal ortama taşıyarak, sanal gerçeklikle yeniden oluşturmayı hedefleyen ’Bellek’ adlı projeleri TOKNOFEST 2023’te finale kalmayı başardı. Proje, turizm kategorisinde TEKNOFEST’te birincilik için yarışacak. Meta Kulübü öğrencileri Melike Şeyma Tuna, Yunus Yıldız, Şükrü Durak, Ozan Fatih Emül, Süleyman Poyraz, Batuhan Karamemiş, Onur Erçetin, Zeliha Ayşe Altınkaya ve Semih Kaya dünyadaki kaybolan kültürel mirasları korumak ve sanal ortama taşımak amacıyla ’Crearchio’ adını verdikleri takım olarak bir araya geldi. Öğrenciler, Öğretim Görevlisi Ayşegül Kıdık’ın danışmanlığında 3D modelleme ve fotoğraf ile görüntülerin analiziyle ölçümler yapmayı hedefleyen bir bilim ve mühendislik dalı olan fotogrametri yöntemini kullanarak dünyadaki kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş bazı kültürel mirasları sanal ortama taşıdı. Daha sonra ’Bellek’ adını verdikleri bu projeyle turizm kategorisinde TEKNOFEST 2023’e başvurdu. Finale kalmayı başaran proje, TEKNOFEST’te birincilik için yarışacak.

Öğrencilerin gerçek zamanlı VR/AR deneyimi sunan sanal gerçeklik projesi, 27 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de yapılacak TEKNOFEST’te tanıtılacak. Ziyaretçiler açılacak stantlarda projeyi VR interaktif ortamda gözlüklerle deneyimleme fırsatı bulacak.

Proje ekibinde yer alan Mimarlık Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Melike Şeyma Tuna, ilk hedeflerinin, sürükleyici ve eğitici bir turizm deneyimi sunarken bu kültürel mirasları bozulmadan korumak olduğunu söyledi. Tuna; “Bu teknolojileri kullanarak, kültürel mirası daha erişilebilir hale getirmeyi, eğitim ve araştırma için değerli bir kaynak olarak hizmet etmeyi ve uygun olduğunda, devam eden koruma çabalarını sürdürmek için gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Nihayetinde misyonumuz, geçmiş ve bugün arasındaki uçurumu kapatmak, bu hazinelerin dünya çapındaki insanlar tarafından erişilebilir ve takdir edilmiş kalmasını sağlamaktır” dedi.