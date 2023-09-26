Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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  • 26.09.2023 00:35
  • Güncelleme: 26.09.2023 16:21
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Kanlıca Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre araçlarla gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine tabanca ve tüfeklerle ateş açılması sonucu İ.A. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralı şahıs kavgaya karışan araçlardan biri ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülürken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulunurken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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