Aile kahvaltısı kana bulandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aile üyelerinin bir araya geldiği kahvaltı sofrasında başından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Aile kahvaltısı kana bulandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aile üyelerinin bir araya geldiği kahvaltı sofrasında başından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak’ta bulunan bir evde meydana gelen olayda yabancı uyruklu C.R. (24) ve aile üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. Evden silah seslerinin gelmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise başından tabanca ile vurulan ve ağır yaralanan C.R. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R’nin 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kardeşi M.R. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile kahvaltısı kana bulandı
Aile kahvaltısı kana bulandı
Aile kahvaltısı kana bulandı
Aile kahvaltısı kana bulandı
Aile kahvaltısı kana bulandı
Aile kahvaltısı kana bulandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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Aile kahvaltısı kana bulandı
Aile kahvaltısı kana bulandı