Yağmur Bulut'tan 3 madalya birden

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu YağmurBulut, 3 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yağmur Bulut'tan 3 madalya birden
Kayseri GündemEditör

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu YağmurBulut, 3 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Erva Spor Okulları sporcusu Yağmur Bulut; 76 kiloda yarışırken koparmada 74 kilo ile üçüncü, silkmede ise 91 kilo ile Avrupa ikincisi oldu. Toplamda 165 kilodaki derecesiyle de Avrupa ikincisi olan Yağmur Bulut, üç madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyon sporcu ve Antrenörü Ahmet Yalçın Danacı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yağmur Bulut'tan 3 madalya birden
Yağmur Bulut'tan 3 madalya birden
İHA
Kayseri Gündem

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