Aile Yaşam Merkezi yılda 20 bin kişiye ulaşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin imarı ve konforu için gayret gösterirken, toplumun en önemli yapı taşı olan ailelere de sahip çıkarak toplumun imarında görevalıyor.

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  • 15.11.2023 15:08
  • Güncelleme: 15.11.2023 16:25
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Aile Yaşam Merkezi yılda 20 bin kişiye ulaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin imarı ve konforu için gayret gösterirken, toplumun en önemli yapı taşı olan ailelere de sahip çıkarak toplumun imarında görev alıyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) aileye ve topluma yönelik çalışmalar yapan birimi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, yılda ortalama 20 bin kişiye ulaşarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Alanında uzman danışmanlardan halka destek

Alanında uzman aile danışmanlarından ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile Alo 153 İletişim Merkezi iş birliğinde psikolojik sorunlarına destek sunan Büyükşehir, vatandaşların hemen her konuda olduğu gibi bu kulvarda da destekçisi olmaya devam ediyor.

12 farklı alanda hizmet sunuyor

Vatandaşlar, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile uzman aile danışmanlarından ‘Eşler Arası İletişim, Aile İçi İletişim Eksikliği, Aile Müdahalesi, Evlilik Okulu, Kuşak Çatışmaları, Çocuk Problemleri, Ergenlik Problemleri, Kişisel Problemler, Özgüven Eksikliği, Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı ve Meslek Seçimi gibi 12 farklı alanda ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti alıyor.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 500 engelli vatandaşa hizmet

Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde hayata geçen Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birisi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, bugüne dek 500 civarında engelli bireye ve 400 de veliye hizmet sundu.

‘Sırdaşın Olayım Projesi’, diğer şehirlere de sırdaş oluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin sıra dışı hizmetlerinden birisi olan ve 7/24 mesai esasına göre whatsapp uygulaması üzerinden hizmet veren ‘Sırdaşın Olayım Projesi’ kapsamında, özellikle başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara gerek yüz yüze, gerekse telefon aracılığı ile uzaktan psikolojik danışmanlık desteği hizmeti vererek, onların sırdaşı oluyor. Bu doğrultuda projenin haftalık faaliyet raporlarında ortalama 700 çağrıya yanıt verilirken, 400’ün üzerinde de vatandaş ile görüşülmekte, şehir dışından ise Şanlıurfa, Trabzon, Sivas, Adıyaman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir gibi şehirlerden de başvurular yapılıyor.

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İHA

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