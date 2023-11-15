ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, “15 Kasım Dünya KOAH Günü” dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi (SFT) yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğinin katkılarıyla, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gevher Nesibe Hastanesi girişinde stant kuruldu. Burada hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi (SFT) yapıldı. 15 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle kurulan standa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ ta ziyaret ederek, Prof. Dr. İnci Gülmez ’den KOAH etkinliği hakkında bilgi aldı. 15 Kasım Dünya KOAH Günü etkinliği hakkında bilgiler veren Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, Dünya KOAH Günü’nün bu yılki temasının iklim değişimi ve etkilerini de kapsayacak şekilde ‘Havamızı Koruyalım, KOAH’sız Yaşayalım’ olarak belirlendiğini, temiz hava ve akciğer sağlığının öneminin vurgulanmasının amaçlandığını söyledi.

Prof. Dr. İnci Gülmez, Akciğerleri sağlıklı tutmak ve sağlıklı nefes alabilmek için; Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmamasını, soluduğunuz ortam havasının temiz tutulmasını, düzenli ve dengeli beslenilmesini, düzenli egzersiz yapılmasını, yaş grubunuza uygun aşıların olunmasını ve iklim değişimine duyarsız kalınmaması gerektiğini ifade etti.