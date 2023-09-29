AK Parti'de 'Cumhur İttifakı' buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda bir araya geldi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ile AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda buluştu. Cumhur İttifakı’nın en güzel örneğini sergilediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Şehrimiz için birlik ve beraberlik içinde durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ettiğimiz başkanlarımıza teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

16 ilçede ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde yatırımların ve hizmetlerin aralıksız süreceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, MHP heyetine de teşekkür etti.