Başkan Büyükkılıç, Hâl Esnafını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’ni ziyaret ederek, esnaflara bereketli kazançlar diledi. Başkan Büyükkılıç, “Ahi ahlakı ile ahlaklanmış Kayseri’mizin esnafı her zaman bizim gururumuz, sığınılacak mekân, sığınılacak liman olmuştur” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’ni (KAYSEM) ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali’ndeki hizmetleri ve ürünleri yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve daire başkanları eşlik etti. Hal Kompleksi’ndeki esnaflara bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç, KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ile de görüştü.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Değerli dernek başkanımızı ziyaret ettik sonrasında değerli esnaflarımızın hepsini birer birer dolaştık. Hakikaten Kayseri’miz ürünler açısından kaliteli ürünlerin geldiği, fiyatların makul olduğu bir şehirdir. Bütün bu yönleri ile ilgili kurumlarımız çalışmalar yapıyor” dedi.

“Kayseri’mizin esnafı her zaman bizim gururumuz”

Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Esnafımız, dürüstlüğü, güvenilirliği, çalışkanlığı ile adeta bu şehre hizmet etmek için onlar da gayretlerini gösterdiğini ifade ettiler. Bizler de onu gördük. Her şeyden önce esnaflarımıza helalinden bol rızık versin. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış Kayseri’mizin esnafı her zaman bizim gururumuz, sığınılacak mekân, sığınılacak liman olmuştur. Kendilerine minnet duyuyorum” diye konuştu.

“Bu güzel insanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz”

Büyükkılıç, deprem döneminde esnafların verdiği destekten dolayı da teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Ayrıca özellikle 6 Şubat depremi sonrasında biz hal esnafımıza oralarda her şeyini kaybetmiş olan kardeşlerimize pazarcılık yaparak rızkını temin etmesi açısından ürün temini için gelmiştik. Tamamının yardımcı olduğunu, tır tır buradan mal gönderdiğimizi de hatırlatarak, tekrar kendilerine minnet duyduğumuzu, teşekkür ettiğimizi ifade ediyoruz. İşte Kayseri farkı diye her zaman göğsümüzü gere gere, hayırseverler şehri Kayseri, rahmet unsuru Kayseri, adeta bir yağmur misali her yere elini kolunu uzatan ve yağan Kayseri, insaf ehli insanlardan oluşan Kayseri diye burada rahatlıkla paylaşırız. Biz bu güzel insanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz, onlar bizim canımız ciğerimiz, üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hal yönetimine, burada ekibimize teşekkür ediyorum. Hem esnafımızın huzuru, hem şehrimizin her zaman olduğu gibi olumlu anılması bizim için önemlidir. Cenab-ı Allah helalinden, bu güzel Cuma gününde bol rızık versin.”

Başkan Büyükkılıç’a ‘hizmet’ teşekkürü

Hal esnafı olarak Kayseri’ye hizmet etmek için hem kalite hem de fiyat anlamında yarışmakta olduklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi (KAYSEM) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ise Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi ile daire başkanlarına teşekkür etti. Hizmetleri ile her zaman Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olduğunu dile getiren Acar, Büyükkılıç’a ‘hoş geldiniz’ dedi.

Başkan Büyükkılıç’a, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden esnaflar da Büyükkılıç’ı ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’ diye karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştığı esnafla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.