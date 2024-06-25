AK Parti'de değişim başladı

AK Parti'de Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar İl Başkanları değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi konusu masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.40 sularında Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

7 İLDE BAŞKANLAR DEĞİŞTİ

İşte AK Parti'de değişimin yaşandığı iller:

Ahaber'de yer alan habere göre Başkanı değişen iller, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyonkarahisar oldu.

7 İlde başlayan bu değişim sürecinin zaman içinde Ak Parti'nin başarısız olduğu veya oy kaybına neden olduğu diğer illerde de devam edeceği düşünülüyor.

Ak Par'tinin oy kaybettiği illere bağlı ilçelerde de ilçe başkanlarının bu değişimden nasibine düşeni alacağı tahmin ediliyor.