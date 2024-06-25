Doktor başkandan engelli öğrencilere 'özel proje'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla engelli vatandaşların kullanması için hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi, öğrencilere hem ruhsal hem de bedensel açıdan büyük fayda sağlıyor.

Türkiye’nin alanında en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve uluslararası standartların üzerine çıkabilmek için hizmet kompleksini günden güne büyütüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, ‘Hizmette Engel Tanımıyoruz’ mottosuyla engelli öğrenciler için Havuz Kompleksi’ni hayata geçirdi.

Tamamen engelli bireylere yönelik olarak fiziki ve tedavi alanlarına sahip olan Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu, faaliyetlerine devam ediyor.

Yüzme havuzundan sadece kayıtlı öğrenciler yararlanırken kompleks açıldığından bu zamana kadar haftada 150 öğrenci yüzme seansına devam ediyor.

Bu proje sayesinde, hidroterapi dışında yüzme havuzundan yararlanan engelli çocukların da yüzme sporu sayesinde gelişimleri hem ruhsal hem de bedensel açıdan daha da iyi giderken, özellikle otizm tedavisinde yüzme büyük önem arz ediyor.

Çocuklar, seanslara yüzme hocasıyla beraber bireysel ya da ikişerli gruplar halinde alınıyor.

Özel öğrenciler, bu projeden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, veliler de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm ekibine hem teşekkür hem de dua ettiler.

Tüm kasları aktif hale getirmelerine önemli katkılar sunuyor

4’üncü blok olarak inşası tamamlanıp hizmete başlayan havuz bölümünde yüzme havuzu, hidroterapi tedavi havuzları, fitness salonu, karanlık oda diye bilinen snoezelen odası, duyu bütünleme odası ve fizik-tedavi odaları bulunuyor.

Havuz, engelli bireylerin vücudundaki tüm kasları aktif hale getirmelerine önemli katkılar sunuyor. Elde edilecek kazanımla birlikte engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif rol almalarında, planlı çalışmalarında ve özgüven kazanmalarında büyük rol oynuyor. Bireysel anlamda yetenekli olan öğrencilerin, buradan aldıkları eğitimle beraber milli sporcu olma yolunda ilerlemeleri amaçlanıyor.