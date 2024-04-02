AK Parti'de iç muhasebe başladı

AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. AK Parti, bugün toplanacak MYK'da seçim sonuçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz edecek, oy kayıplarının sebepleri masada olacak. En çok ve en az oy alınan yerler tespit edilecek, oy kayıplarının nedenleri araştırılacak. Seçmenin mesajları değerlendirilecek. AK Parti, yeni yol haritasını belirleyecek. Seçim işleri ve yerel yönetimler başkanlıkları kapsamlı bir sunum yapacak. Seçim İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştireceği sunumda kazanılan-kaybedilen belediyeler, oy değişimleri detaylarıyla mercek altına alınacak. Yerel yönetimler başkanlığı ise, adaylar ve sonuçlara dair değerlendirmelerde bulunacak.

MYK'DA DA DEĞİŞİM SÜRECİ

AK Parti, kurulduğundan bu yana ilk defa seçim kaybetmenin hüznünü yaşarken, "bu duruma nasıl gelindiği" sorusu da parti kulislerinde dillendirilmeye başladı.

AK Parti'nin ekim ayında yapılan olağanüstü kongresinden sonra, MYK'da köklü bir değişikliğe gitmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "ihtiyaç olması halinde" seçimlerden sonra parti yönetimini değiştirebileceği mesajını vermişti.

Seçimde alınan sonuç AK Parti'de bir yönetim değişikliğini de gündeme taşıdı. Kulislere göre partide ciddi bir yönetim değişikliğinin yaşanacağı belirtiliyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

AK Parti'de öncelikle seçimlerin hasar tespitine yönelik bir çalışma yapılacak. Hayat pahalılığı, emeklilerin durumu ve yanlış aday tercihleri AK Parti'nin seçimi kaybetmesinde ana nedenler olarak sayılıyor.

Ancak, sandığa gitmeyen 13 milyondan fazla seçmenin büyük bölümünün, başka partiye de oy vermek istemediği için tepki olarak sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni olduğu değerlendirmesi yapılıyor. AK Parti, teşkilatlardan ve milletvekillerinden de seçim raporu isteyecek.

KONGRE'DE YENİLENME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında partide değişimin yakında olacağı mesajını taşıdığı ifade ediliyor.

AK Parti'nin bu yılın sonuna kadar olağan kongresini yapması bekleniyor. Kongre'den "yenilenmiş" olarak çıkmak isteyen Erdoğan'ın hem MKYK'da hem de MYK'da köklü değişiklikler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ / YÜCEL KAYAOĞLU