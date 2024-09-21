AK Parti'de Milletvekilleri Delege seçimleri başladı

AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy AK Parti İl Başkanlığında Delege Seçimleri için oylarını kullandı. 

AK Parti'de Milletvekilleri Delege seçimleri başladı

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy AK Parti İl Başkanlığında 8.Olağan Kongre sürecinde, Melikgazi İlçe Delege Seçimleri için oylarını kullandı. 
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “8. Olağan Kongre Sürecimizdeki Delege Seçimleri için Oyumuzu kullandık” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise “AK Parti İl Başkanlığımızda Melikgazi İlçe Delege Seçimleri için oyumuzu kullandık. Partimize, delegelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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