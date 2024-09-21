Hulusi Akar: 'Kayseri'nin Hayırsever insanları bizim iftiharımızdır'

Naziye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odabakır, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, hayırsever aile ve vatandaşlar katıldı.

Toplumun gelişmesinde en önemli rolün sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Akar, “Kayseri’mizin bu konudaki şanı belli, Kayseri’nin yardımsever insanları bizim iftiharımızdır. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kayseri’de çok örneğini görüyoruz. Buraya geldiğimizde çalışmalar bir biri ardına. Gençlik ve Spor Bakanımız Kayseri’deydi; Memduh başkanımız para istedi, atletizm pisti, yurt için para lazım dedikçe, siz Kayserilisiniz, Kayseri’de zenginleriniz var, hayırseverleriniz var, siz halledersiniz diye cevap verdi. Para ve ödenek sağlama konusunda gerçekten Kayseri’nin hayırsever insanları bizim iftarımızdır. Bir toplumun çalışmasında, gelişmesinde, eğitiminde en önemli konu sağlıklı toplum yetiştirmektir. Önce sağlıklı. İnsan ruh ve bedenden ibarettir; ruh sağlığı ve beden sağlığı için çalışmak lazım, gayret göstermek lazım. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, hastalıktan, dertten, gamdan uzak bir toplum yetiştirmeye çalışsak, dert, hastalık, bela ve musibetle karşılaşıyoruz. Sağlıklı toplum çalışmamız, ruh ve beden sağlığı esas olmakla beraber hastalık ve sorunlarla karşılaşacağımızı bilmemiz lazım” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Bir nörolog gözüyle hakikaten bu alanda bir eksikliği hissettiğimizi biliyorum. Bu konuda da daha önceden çabaların olduğunu da herkes biliyor. Ancak bazı konularda insanın gücü yetmeyebiliyor, çünkü daha öncelikli konular söz konusu olabiliyor. Fakat bu da tam olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hayata geçirilmesi gereken önemli konulardan biri. Bunun gibi sosyal içerikli projeleri önemsiyor, hayata geçirmeye gayret ediyorduk. Bütün bunların yanında bir nörolog gözüyle Alzheimer ile ilgili artık günümüzde dijitalizasyonun herkesi tehdit eder bir konuma geldiği, özelde de genç yaş grubunun çok önem arz ettiği bu boyutta yaş oranının aşağıya doğru indiğini de göz ardı edemiyoruz. O açıdan da bu konuda hem bilinçlendirme hem toplumun sorunlarına sahip çıkma adına bir gayret göstermemiz gerekiyor. Çünkü, insanların derdi derdimiz olmalı, insanların sevinci sevincimiz olmalı diye düşünüyoruz. Her konuda taşın altına elimizi koyma, gövdemizi koyma yönünde gerekse Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben, gerekse ilçe belediyelerimizin kıymetli başkanları gece gündüz demeden koşturuyoruz. O açından da bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Hayırsever Ramazan Büyükkılıç ise hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bu hayırlı işin bir serüveni var. Benim eşim 12 yıldır Alzheimer hastası. Başkana dedim ki Kayseri’mizde hastane var, okul var, üniversite var, engelsiz yaşam merkezi var neden bir Alzheimer merkezi yok. Bununla biz hemhal olalım dedim. Başkan da arsayı buldu, projeyi hazırlattı, gereği olan bağışı da ben yaptım. Bu tesis için gerekli olan bağış bedelini ben yalnız kazanmadım. Sevgili eşim ve kızlarım en büyük desteğim oldu. Kızlarıma sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu tesis vatana, millete, Kayseri halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin de Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgiler aktararak, şunları söyledi:“Kayseri’de yaklaşık 9 bin ila 10 bin Alzheimer hastası bulunmaktadır. Hasta yakınlarının ısrarla talep ettiği ve çok büyük bir ihtiyaç olan Alzheimer Gündüz Bakım Evi hizmetini nihayet bugün temel atma töreni ile hayata geçiriyoruz. Kayserimize yapılan bu hizmet için Sayın Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve ailesine, kızlarına, her türlü desteği esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a hastalarım adına, şehrim adına çok teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde Alzheimer Merkezi olacak Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin temeli atıldı.