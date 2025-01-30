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Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savuma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri ile birlikte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret

Kente kazandırdığı sağlık yatırımları ile gönüllere dokunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi sağlık alanına katkı sunan hizmetleri takdir toplarken Büyükkılıç, Ankara’daki hizmet odaklı temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy ile Dursun Ataş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik de hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Büyükkılıç da ziyarete dair yaptığı değerlendirmede “Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz sağlık alanındaki yatırımlarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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