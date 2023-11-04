AK Parti Gençlik Kollarından Filistin halkına destek

Kırşehir'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı İsrail-Filistin savaşında hayatını kaybedenler için Ahi Evran Külliyesinde basın açıklaması düzenledi.

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  • 04.11.2023 15:54
  • Güncelleme: 04.11.2023 15:54
AK Parti Gençlik Kollarından Filistin halkına destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı; İsrail-Filistin savaşında hayatını kaybedenler için Ahi Evran Külliyesinde basın açıklaması düzenledi.

Bir grup partili gencin düzenlediği açıklamada Türk bayrakları açıldı. İsrail karşıtı dövizler ile sivillerin öldürülmesi kınandı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, bölgede İsrail’in saldırılarını sivil halka yönelik devam ettirdiğini, zulmün ise dünyanın gözü önünde işlendiğini söyledi. Bilgin açıklamasında; "1948 yılından bu yana İsrail çatışmaları sürdürmekte. İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren de insan haklarını ihlal ediyor. İsrail, insanlık için bölgesel ve küresel tehdit olarak varlığını sürdürüyor" dedi.

Gençlik Kollarının basın açıklamasına İl Başkanı Seher Ünsal ve Milletvekili Necmettin Erkan da destek verdi. Basın açıklamasının ardından gençler, Cacabey Meydanında açılan Filistin’e destek alanını ziyaret etti.

İHA

Kayseri Gündem
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