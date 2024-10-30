AK Parti Grup Toplantısında Dursun Ataş'a tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, AK Parti’ye katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti rozetini taktığı Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ı da tebrik etti.

AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grup toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, partililerle birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitaplarında, “Şu karşılıksız sevdanız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin” dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinleyen Başkan Büyükkılıç, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. AK Parti’ye katılan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ı da tebrik eden Büyükkılıç, “AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AK Parti’mize katılan Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş’ı tebrik ederim. Rabbim muvaffak eylesin” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte AK Parti Grup Toplantısı’nı takip eden gençlik kolları ile de bir araya geldi.