AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'dan Tomarza Ziyareti: 'Kapı Kapı Geziyoruz, İlmek İlmek Dokuyoruz'

Okandan, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Herkesi kucaklamak ve birlik içinde hareket etmek hepimizin vazifesidir,” diyerek Ramazan ayının bereketine dikkat çekti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine verdiği birlik ve beraberlik görevine sadık kalacaklarını vurguladı: “Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte kapı kapı geziyor, gerçekten ilmek ilmek dokuyoruz,” ifadelerini kullandı.

İlçede gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, esnafla bir araya geldiklerini belirten Okandan, "Belediye hizmetini milletine aktaran bir başkanımız var," diyerek Başkan Büyükkılıç'ın çalışmalarını övdü. Ziyaret kapsamında Tomarza'da şehit İsmail Cihan'ın ailesini de ziyaret eden heyet, Ramazan'ın manevi atmosferinde aileye başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Okandan'ın konuşmasında gündeme gelen önemli bir gelişme de kaydedildi. “Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu” kapsamında Kayseri'nin de dahil olduğu 60 milyon Euro’luk yatırım bütçesi, bölgedeki çiftçilere önemli katkılar sağlayacak. “Hayırlı, uğurlu olsun Kayseri,” diyerek bu müjdeyi paylaştı.

Bu ziyaret, Tomarza'da hem moral kaynağı oldu hem de bölge halkıyla ilişkileri güçlendirdi. Okandan ve Büyükkılıç'ın çalışmaları, yerel halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.