AK Parti İl Başkanı Üzüm: 'Regaip Kandili'ne erişmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında; “Regaip Kandili’ne erişmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Üzüm mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket, mağfiret iklimi üç ayların habercisi Regaip Kandili’ne erişmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Bu mübarek günlerde kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumalı, fitne ve nifaktan uzak durmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam Dünyasının Mübarek Üç Aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyoruz. Kandilimiz mübarek olsun inşallah."