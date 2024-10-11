AK Parti İl Başkanı Üzüm, 'Ak kadrolarımız ile bu millete hizmetkar olmaktan dolayı çok heyecanlıyız'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm 8.Olağan Kongre süreci hakkında açıklamalarda bulundu.Başkan Üzüm açıklamasında; "AK Parti olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 23 yıldır bu topraklarda yazdığımız destanı milletimizin desteği ile daha güçlü, daha genç ve daha dinamik bir yapı ile daha yukarıya taşımaya devam edeceğiz. Aziz vatanımız, şehirlerimiz ve necip milletimiz için yepyeni bir dönemin devamının habercisi olarak büyük bir coşku ve heyecan ile 8.Olağan Kongre sürecimize başlıyoruz. Hep birlikte, omuz omuza memleketin gelişimi, milletimizin refahı ve devletimizin bekası için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Siz olmadan asla olmaz diyerek eksiklerimizden ders alarak siz değerli milletimizin yanında olan bir kadro ile yola devam etmeyi, sizlerle el ele, gönül gönüle yürümeyi sürdüreceğiz. Hedefimiz büyük Türkiye; yolumuz uzun, yolumuz meşakkatli ama sizin desteğiniz ile hep bir el desturu ile biiznillah başaracağız. Biz ak kadrolarımız ile bu millete hizmetkar olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bu heyecanımız ilk günki aşk ile her daim diri kalacaktır. Bu kutlu yolda siz değerli hemşerilerimizi kongrelerimizde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile kongre sürecimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.