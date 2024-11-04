Ak Parti İl Başkanı Üzüm: 'Ak Parti'de 5 ilçe başkanı görevini devretti'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, partisinin Talas İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 22 yıldır demokrasinin en önemli temsilcisi olduğunu vurgulayarak, bu gerçeğin tüm vatandaşlar tarafından hissedildiğini ifade etti.

Bugün 14’üncü ilçe kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirten Üzüm, ilçe kongrelerinin yenilenmenin, yeni arkadaşların katılımının, teşkilata yeni bir enerji gelmesinin ve birlikteliğin en önemli unsuru olduğunu kaydetti.

Kongrelerdeki coşkuya ve heyecana dikkat çeken Üzüm, Memduh Başkan’ın "üstüne ekleye ekleye gidiyoruz" sözlerini hatırlatarak, bu ruhun tüm ilçe kongrelerinde hissedildiğini söyledi.

Üzüm, yapılan kongrelerde görevlerini devreden 5 ilçe başkanının olduğunu ve hepsinin görevlerini çiçeklerle devrettiklerini dile getirdi. Bu 5 ilçe başkanına bir söz verdiklerini aktaran Üzüm, sözün içeriğinin "durmak yok, yola devam" olduğunu belirtti.

Sözlerinin devamında, "Hiç kimse birbirine kırgın değildir. Görevi devrederken, alnının akıyla görevi devreden yeni arkadaşlarımıza da omuz ve destek verir," diyen Üzüm, siyaset yapma anlayışının önemine de değinerek, "Hiç kimse şahsi ikbali için, kendi menfaati için makam, mevkii ve koltuk için siyaset yapmamalıdır" ifadesini kullandı.

Üzüm’ün konuşması, kongreye katılanlar arasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kongre, olumlu bir atmosferde sona erdi.