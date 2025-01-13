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  • AK Parti İl Başkanlığı için 5 aday huzura çıkmayı bekliyor

AK Parti İl Başkanlığı için 5 aday huzura çıkmayı bekliyor

AK Parti Kayseri İl Başkan adayları ile Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, genel merkeze ulaştı. Kayseri'den Genel Merekz'e giden beş aday Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıkmayı bekliyorlar.

AK Parti İl Başkanlığı için 5 aday huzura çıkmayı bekliyor

AK Parti Kayseri İl Başkanını belirlemek için mevcut İl Başkanı Fatih Üzüm, Tevfik Kürtüncü, Hüseyin Okandan, Gökhan Ülke ve Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, il başkan adayı olarak Ankara’ya davet edilmişti. Ankara’ya çağrılan 5 isim ve Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, genel merkeze ulaştı.

7  İl Başlanlığı için bu gece yapacağı görüşmelerden sonra karar verecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'yi 6. sırada kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek isimlerin ardından, Genel Merkez tarafından kararın açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi

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