CHP'li Meclis Üyeleri dertli

CHP'li Özgür Özer, "Haksız rekabetin sağlanmasına karşı çıkıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilirken, mecliste, 107 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı sonrası konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, "Bugünkü meclisteki ana tartışma konusu; belediyenin ve belediye iştiraklerinin toplam 11 arsadan oluşan bir gayrimenkul listesini, maliyeye vergi borçları karşılığında vermesiyle ilgiliydi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak buna itiraz ettik" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk meclis toplantısında 57 asıl, 50 ek olmak üzere toplam 107 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Toplantı sonrası konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, belediyenin ve belediye iştiraklerinin toplam 11 arsadan oluşan bir gayrimenkul listesini, maliyeye vergi borçları karşılığında verdiğini söyleyerek; "Bugünkü meclisteki ana tartışma konusu; Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak buna itiraz ettik. Sebebi de şu; Bu bir gelenek ve alışkanlık haline geldi. Dönüp baktığımızda bu belki Türkiye'deki bütün belediyelerde kabul edilmiyor olabilir. Aslında bir nevi de bir fırsat eşitsizliği yaratıyor. Bu maliyeye verilen 11 gayrimenkulün bir kısmı ilkokul alanı, bir kısmı cami ve ortaokul alanı. Hatta bazıları hayır sahipleri tarafından üzerlerine cami ya da hizmet alanları yapıldığı halde maliyeye bir devir söz konusu. Yılda bir olsa bu belki anlayacağız ama 2-3 ayda bir ya sigorta borçları için ya maliye borçları için bunun yapılması ve şirketlerin borçları ödemek yerine bazı gayrimenkuller aktarılarak bu haksız rekabetin sağlanmasına Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak karşı çıkıyoruz. Ondan dolayı da bu maddeyi bugün reddettik" diye konuştu.

CHP'li Çalıksoy, "Bizim sözümüzü hiçbir yerde kesemezler"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantı sonrası konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına karşılık okul ve cami arsalarını takas ettiğini söyleyerek ,"Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi, devasa borçlarına karşılık cami ve okul arsalarını takas yöntemiyle takas etti. Bizim burada itirazımız oldu ama o itirazda kendilerinin yaptığı yanlış uygulamaları bildikleri için bu sözümüzü kestiler, bizim sözümüzü hiçbir yerde kesemezler" dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk meclis toplantısında 57 asıl, 50 ek olmak üzere toplam 107 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Toplantı sonrası konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Çalıksoy,"Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi, devasa borçlarına karşılık cami ve okul arsalarını takas yöntemiyle takas etti. Bizim burada itirazımız oldu ama o itirazda kendilerinin yaptığı yanlış uygulamaları bildikleri için bu sözümüzü kestiler, kesmeye çalıştılar ama bizim sözümüzü hiçbir yerde kesemezler . Biz şuna dikkat çekmek istedik: Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri borçlarından dolayı silkeleyin diye Sayın Bakan'a talimat verdi. Bu belediyeler ne yapıyor? Halkına hizmet ediyor, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet eden bu belediyelerin bu hizmet anlayışından rahatsız oldular ki bu belediyeleri borçlarından dolayı silkeliyorlar. Oysa ki bu borçlar, bir önceki AKP’li belediye başkanlarının bıraktığı devasa borçlar. Bu belediyeler hem o borçları ödüyorlar hem de hizmet yapıyorlar" sözlerine yer verdi.

'CAMİ ARSALARINI NASIL PARAYA ÇEVİRECEKSİNİZ?'

Çalıksoy,"Kayseri Büyükşehir Belediyesi öyle bir borca karşılık cami ve okul arsası ile bu borcu sildiriyorsa, kapatıyorsa, bunu Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle de aynı uygulamanın yapılmasını istiyoruz. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler cami ve okul arsası sunmuyor, normal arsalar sunuyorlar. Değerli arsalar sunmalarına rağmen kurum bunu kabul etmiyor ama Kayseri’de bu kurum bunu kabul ediyor. Şimdi ben buradan soruyorum: Kabul eden kuruma da, Sayın Büyükşehir Belediyesine de, burada cami borcunuza karşılık verdiğiniz bu cami arsalarını nasıl paraya çevireceksiniz? Bunu bir bedel karşılığı verdiniz, bunu nasıl satacaksınız, kime satacaksınız, hangi yöntemle satılacak? Şu an yaptıkları uygulama kabul edilecek bir durum değil. Eğer ki böyle bir uygulama yapılacaksa, bu AKP belediyesine de aynı yapılır, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere de aynı uygulamanın yapılması gerekir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışı budur. Bizim iktidarımızda hiçbir ayrım yapmadan halkımıza saygı duyarak, halkın tercihiyle seçilmiş belediye başkanlarının uygulamalarını eşit şekilde yapılmasını sağlamak için mücadelemizi burada da yapıyoruz, iktidar olduğumuzda da yapacağız" ifadelerini kullandı.