Ak Parti İl Başkanlığı için sürpriz gelişme: Gece yeni biri daha Ankara'ya çağrıldı

Beş isim Ankara'ya çağrılmıştı: Mevcut İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tevfik Kürtüncü, Av. Gökhan Ülke, Hüseyin Okandan ve partililer tarafından ısrarla önerilen Selçuk Melekoğlu. Bu isimlerle Ak Parti Genel Merkezi'nde bir heyet tarafından görüşmelere başlandı. Sonrasında Cumhurbaşkanı ile görüşmeler planlanmıştı; ancak Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak görüşme enteresan bir şekilde ertelendi. İl başkanlığı adayları görüşme sonrasında ev ve otellerine dönerken, gece saatlerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Gece gelen sürpriz çağrı: İlk baştan beri adı en çok öne çıkan isimlerden biri olan Av. İzzet Buzkan, Ak Parti genel merkezi yetkililerince 23:00'da aranarak bugün 13:30'da mülakat için Ankara'ya davet edildi. Av. İzzet Buzkan saat 13:30'da Ak Parti Genel Merkezi'nde mülakata girecek ve sonrasında diğer adaylarla Cumhurbaşkanı huzuruna çıkacak. Kayseri AK Parti il başkanı bugün belli olacak.

Referanslar ve dengeler sonucu yaşanan bu sürpriz gelişmeden sonra Kayseri İl Başkanı bugün belli olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı Mehmet Özhaseki'nin desteklediği Av. Gökhan Ülke ve Hüseyin Okandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın desteklediği Fatih Üzüm, Ayşe Böhürler'in desteklediği Mustafa Tevfik Kürtüncü, partililer dışında desteği olmayan Selçuk Melekoğlu ve Mustafa Elitaş'ın desteklediği İzzet Buzkan arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.