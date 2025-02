AK Parti Kadın Kolları Başkanı Koşar, güven tazeledi

AK Parti 7’nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongreye AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe belediye başkanları, delegeler, muhtarlar ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği video izletildi. Kongrede mevcut başkan Meral Koşar, güven tazeledi.



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan kongrede yaptığı konuşmada, “Bu salonda birlik var beraberlik var divandan tutun ki birbirinden kıymetli kadın kolları başkanlarımız var. Bu birlik ve beraberliği Allah’ın izniyle Kayseri’nin ilmek ilmek 16 ilçesinde her bir köşesinde bütün kademelerinde görmeyi arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri ve selamlarıyla; ‘Kayseri’den sizden beklediğimiz birliğiniz, beraberliğiniz ve inşallah bu coşkulu teşkilatınızla önümüzdeki zaman diliminde gerçekten güzel işlere imza atacağız’ demesiyle de bu beraberliği hep birlikte icra edeceğiz. Biz de her daim kadın kollarımızın yanındayız. Bu emaneti vakti gelip de bayrağı teslim ettiğimiz güne kadar bu çizgimizi, düsturumuzu koruyacağız” diye konuştu.

‘BİZLER AK PARTİ AİLESİNİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİYİZ’

AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Meral Koşar ise,”AK Partimiz kurulduğu günden bu yana karşılaştıkları zorluk ve engellilere rağmen kadın gücünün farkında olan ve bu gücün her zaman desteklenen politikalarla kadınlarımızın siyaset sahnesiyle eğitim kurumlarında, liderlik alanlarında, eğitim ve ekonomide hak ettiği konuma yükseltmiş, kadınların ortak toplumsal hayatının her anlamında güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamıştır. Bizler AK Parti ailesinin temel taşlarından biriyiz. Kadın kolları olarak sadece siyasi bir hareketin değil, aynı zamanda mühim bir dava ve hizmet yolculuğunun parçalarıyız. Bu kutlu yolda kadınların gücünü, enerjisini, azmini her zaman ön planla tuttuk tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘BİZİM DİĞER SİYASİ PARTİLERDEN FARKIMIZ; BİRLİK, BERABERLİK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bizim diğer siyasi partilerden farkımız; Birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışmadır. Huzur içerisinde, birbirinin arkasından konuşarak değil, birbirine dua ederek dayanışarak, insanların gönüllerinde yer edip, Sayın Cumhurbaşkanımızın kaygısını, onun davasını, insanlığa mesajını paylaşarak, gece gündüz demeden, fedakarca çalışan canlarımız, teşkilatlarımızın olmazsa olmazı güzel insanlarsınız” ifadelerini kullandı.