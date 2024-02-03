Ak Parti Kayseri'de Aynen Devam

Erciyes Kültür Merkezi'nde bir saat gecikmeli olarak başlayan aday tanıtım toplantısında Kayseri merkez ilçeleri için belirlenen adaylarda her hangi bir değişiklik olmadı. Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları'nın üçü de kendi ilçelerinde belediye başkan adayı olarak seçim çalışmalarına başlayacak.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de katıldığı aday tanıtım toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait dört belediye başkan aday daha önce açıklanmıştı.

5 İlçe'de MHP, 11 İlçede de Ak Parti Belediye Başkan adayı çıkaracak.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlerde Cumhur İttifakı önceki dönem olduğu gibi Büyükşehirle beraber 16 ilçeyinin de belediye başkanlıklarını sürdürmek istiyorlar.

Ak Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ün 'Besmele' çekerek başladığı Aday Tanıtım Toplantısını, Ak Parti ve MHP'nin tüm teşkilat mensupları katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu aday tanıtım toplantısında MHP Kayseri İl Başkanı Seyyit Demirezen de bir açılış konuşması yaptı.

Ödüllerin ve rekorların Belediye Başkanı olarak takdim edilen B.Şehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, adına yazılıp bestelenen özel bir şarkıyla coşkulu bir kalabalıkla sahneye çıkması dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın adını zikrederek hizmetleri için teşekkür ettiklerini, bundan sonra da yeni katkılar beklediğini söyleyerek, 'bizde darılma küsme olmaz' dedi.

Her kürsüye çıkan konuşmacının, boyunlarında Kayserispor- Kayseripark atkısıyla çıkması dikkat çekerken, tüm protokol ve teşkilat davetlilerinin ismini tek tek sayarak konuşmasına başlaması geleneği aday tanıtım toplantısında da bozulmadı.

MHP Milletvekili Baki Ersoy'da yaptığı konuşmada 'Kayseri bizim kalemizdir, biz kalemizi sağlam tutuyoruz' dedi.

Kürsüye gelen Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 3-4 kez Cumhurbaşkanına telefonla ulaşmaya çalışmasına rağmen bu görüşme ne yazık ki gerçekleşemedi.

Cumhur İttifakı Kayseri İl Geneli Belediye Başkan Adayları:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç

Akkışla Belediye Başkan Adayı Ayhan Arslan (Ak Parti)

Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin (MHP)

Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül (Ak Parti)

Felahiye Belediye Başkan Adayı Vural Coşkun (Ak Parti)

Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan (Ak Parti)

İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek (Ak Parti)

Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayraktar (Ak Parti)

Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu (Ak Parti)

Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir (MHP)

Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu (MHP)

Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım ( MHP)

Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak (MHP)

Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın ( Ak Parti)

Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin (Ak Parti)

Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk (Ak Parti)

Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan (Ak Parti)