AK Parti Kayseri'de yerel seçim mesaisi başladı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamayla birlikte 31 Mart 2024’te yapılacak olan Yerel Seçimler için aday adaylığı başvuruları başladı.

AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel Merkezimizin yönlendirmesi doğrultusunda, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği aday adaylığı başvuru sürecimiz resmi olarak 9 Kasım Perşembe yani bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bugün itibariyle başlayan Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci, 17 Kasım Cuma günü sona erecektir. Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkezimize veya Genel Merkezimize iletilmek üzere İl Başkanlığımıza, İlçe Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlığımıza yapılacaktır. Ayrıca, bugün itibariyle başlayan Belediye Meclisi Üyesi adaylıkları 3 Aralık Pazar günü sona erecektir. Belediye Meclisi Üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlığımıza yapılacaktır. Genel Merkezimiz tarafından belirlenen süreç içerisinde, aday adaylarımızın gerekli başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde doldurmaları büyük önem taşımaktadır. Başvuru yapacak aday adaylarının saat 10:00 ile 19:00 arasında başvuruları alınacaktır. AK Parti Kayseri teşkilatı olarak, bu sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Aday adaylarımıza bu zorlu süreçte başarılar diliyor ve partimizin değerlerini, ilkelerini ve hizmet anlayışını en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Bu seçimler, toplumumuzun kalkınması ve refahı için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle sürecin demokratik bir şekilde işlemesi ve en nitelikli adayların seçilmesi, toplumumuzun beklentilerini karşılamak için kritik bir adımdır. Bizler bu önemli süreçte şehrimiz için en iyi kararları alıp Türkiye Yüzyılın’da Kadim Şehrimiz Kayseri’yi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz.”

AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada yerel seçimler için başvurularda şu belgeler istendi;

Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi. (Hangi adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden), diploma fotokopisi. (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden), nüfus cüzdanı fotokopisi. (T.C Kimlik numarasını gösterir şekilde), askerlik durum belgesi. (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak), bağış dekontu. (Dekonta aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il/ilçe yazılmalıdır), adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi, engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan aday adayları ’Engelli Kimlik Kartı’ veya ’Sağlık Kurulu Rapor’ fotokopisi.

Yine yapılan açıklamada başvuru yeri ve başvuru şekli ile ilgili olarak da, “Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır. Belediye başkan adaylıkları: Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkezimize veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlığımıza, İlçe Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlığımıza yapılacaktır. Belediye Meclisi Üyesi Adaylıkları: Belediye Meclisi Üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlığımıza yapılacaktır. Adaylık ön başvurusu, basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu bu ön başvuruyu kendi imkanlarıyla yapamayanlar İl Başkanlığımıza bizzat başvurarak yaptırabileceklerdir. Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları, bizzat İl Başkanlığımıza gelerek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır.” İfadelerine yer verildi.