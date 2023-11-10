Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
- 10.11.2023 10:24
- Güncelleme: 10.11.2023 10:24
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Trendyol Süper Lig’in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar bugün havayolu ile İstanbul’a giderek kampa girecek.
Fatih Karagümrük ile Sivasspor, yarın saat 16.00’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.
İHA
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