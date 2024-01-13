AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı ertelendi

 AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve diğer adayları tanıtacağı toplantı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimiz olması sebebiyle ertelendi.

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  • 13.01.2024 10:25
  • Güncelleme: 13.01.2024 10:25
AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti daha önce İstanbul’da yapılan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını duyurmuştu. 14 Ocak Pazar günü yapılması belirlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimiz olması sebebiyle ertelendi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, “Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” ifadelerine yer verdi.

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