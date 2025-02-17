Ak Parti Olağan Büyük Kongre öncesi 'ortak aklı' toplantısı yapıldı

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de katıldığı toplantıyı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “8’inci Olağan Büyük Kongre hazırlık çalışmaları kapsamımızda; Genel Merkez İl Koordinatörümüz Mustafa Açıkgöz, AK Parti Kayseri İl Başkanımız Hüseyin Okandan, Milletvekillerimiz Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Büyük Kurul asil ve yedek delegelerimiz ile birlikte “8’inci Olağan Büyük Kongre Delegeleri Ortak Akıl Toplantı”mızda istişare ve değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükkılıç, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 23 Şubat Pazar günü̈ gerçekleşecek olan 8’inci Olağan Büyük Kongremizin partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Büyükkılıç‘tan AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan’a Taziye Ziyareti

Toplantının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte, dedesi Hüseyin Okandan’ı kaybeden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Okandan ailesine taziyelerini ileten Başkan Büyükkılıç, “AK Parti Kayseri İl Başkanımız Hüseyin Okandan’ın kıymetli dedesi Hüseyin Okandan’ın evini ziyaret ederek, ailesine taziyelerimizi ilettik. Merhuma bir kez daha Cenab-ı Hakk’tan rahmet dilerim.” dedi.