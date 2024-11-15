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AK Parti Talas Teşkilatı'ndan Başkan Yalçın'a ziyaret

Yapılan kongrede yeniden seçilen AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve yeni yönetim kurulu üyeleri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Talas Teşkilatı'ndan Başkan Yalçın'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Yapılan kongrede yeniden seçilen AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve yeni yönetim kurulu üyeleri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Misafirlerini başkanlık toplantı salonunda ağırlayan Başkan Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Hepiniz hoş geldiniz. Biriz, beraberiz. AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Kiraz ve yeni yönetim kurulu üyelerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da Başkan Yalçın’a kabulleri için teşekkür ederken, el ele verip Talas için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kiraz, daha sonra yeni oluşan yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Ziyaret, birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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