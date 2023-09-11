AK Partili Çopuroglu: '12 Eylül darbesi bir kara lekedir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 43. yıl dönümünde kınama mesajı yayınladı. Çopuroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin tarihe bir kara leke olarak geçtiğini söyledi.

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  • 11.09.2023 19:08
  • Güncelleme: 11.09.2023 19:27
AK Partili Çopuroglu: '12 Eylül darbesi bir kara lekedir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 43. yıl dönümünde kınama mesajı yayınladı. Çopuroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin tarihe bir kara leke olarak geçtiğini söyledi.

Çopuroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülke ve millet menfaatini hiçe sayan; 27 Mayıs darbesi, 12 Mart 1970 muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat post modern darbesi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimlerinin ortak noktası, emperyalist güçlerin yurt içindeki taşeronları tarafından gerçekleştirilmiş olmalarıdır. Türk milletinin hiçbir zaman tasvip etmediği ve asla onay vermediği darbelerden en büyük zararı yine Türk milletinin kendisi görmüştür. Türk demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri darbe sürecinde, yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti. 12 Eylül sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmiştir. Bu aziz millet o zihniyeti bu topraklardan silip atmanın mücadelesini o gün olduğu gibi bugün de vermeye devam ediyor.”

Çopuroğlu mesajında, “12 Eylül’ün acı bilançosunun karşısında milletin gücünün ve öneminin ne kadar büyük olduğunu anlayan kadim milletimiz, memleketimizde darbelere asla geçit verilmeyeceğini en son 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi. Merhum Adnan Menderes’in idamıyla başlayan utanç verici sürecin, 1980’de ve süregelen zamanda birçok kere gösterdiği hain yüzü, 15 Temmuz 2016’da milletimizin iman dolu göğsüne çarparak darmadağın oldu. Bu aziz millet en kutsalları arasında saydığı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasına saklanarak hain emeller taşıyan kişilere, gereken dersi net bir şekilde verdi. O acı günlerin yıl dönümünde, hafızamız ilk günkü gibi açık, acılarımız ilk günkü gibi tazedir. Ne mutlu bize ki, bu aziz millet artık darbelere boyun eğmeyeceğini, bu alçakça girişimlere geçit vermeyeceğini hem içimizdeki hainlere hem de tüm dünyaya duyurmuştur. Bugün 12 Eylül’ün 43. yılında hem darbecileri hem de darbeci zihniyeti bir kez daha kınıyor milli irade ve demokrasimiz için şehit olan vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabb’im 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları bu millete bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

İHA

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