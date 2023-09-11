CHP'li Özgür Özer: 'Zamlara rağmen zarar artarak devam ediyor'

Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin yapılan zamlara rağmen şirket zararının git gide büyüdüğünü söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Kayseri Ulaşım A.Ş., 145 milyon liralık büyük bir zarardan dolayı sermayesine bu parayı tekrar bulup eklemek zorundadır. 4 yıldır bilet zamlarına sürekli zam yapılıyor

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  • 11.09.2023 18:10
  • Güncelleme: 11.09.2023 18:10
CHP'li Özgür Özer: 'Zamlara rağmen zarar artarak devam ediyor'

. Bu büyük zamlara rağmen zarar da büyüyerek devam ediyor. Bu konu hakkında birtakım önlemler aldıklarını söylediler ancak şirket zararının git gide arttığını kabul etmek zorundadırlar” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Eylül Ayı Meclis Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin maddî zararının yapılan zamlara rağmen git gide arttığını söyledi. Özer, “Bugün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Kayseri Ulaşım A.Ş. ile ilgili bir şirket zararının telafisi sonucu rüçhan hakkının alınmasıyla ilgili bir açıklama yapmıştık. Kayseri Ulaşım A.Ş., 145 milyon liralık büyük bir zarardan dolayı sermayesine bu parayı tekrar bulup eklemek zorundadır. Daire başkanımıza ve belediye başkanımıza şunu sorduk: ‘Bu zamlar; zararlara rağmen devam ediyor, 4 yıldır bilet zamlarına sürekli zam yapılıyor. Bu büyük zamlara rağmen zarar da büyüyerek devam ediyor. Bunun için önlem alacak mısınız? Bu konu hakkında bir tablo çalışması var mı?’. Bununla ilgili kendilerinin de birtakım önlemler aldıklarını söylediler ancak şirket zararının git gide arttığını kabul etmek zorundadırlar” diye konuştu.

1ha

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