AK Partili Ozan 1 oy farkla il genel meclisi başkanı oldu
AK Partili İl Genel Meclisi üyesi, bir oy farkla il genel meclisi başkanlığına seçildi.
AK Partili İl Genel Meclisi üyesi, bir oy farkla il genel meclisi başkanlığına seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından yaşanan il genel meclisi seçimlerinde AK Partili üye Bülent Ozan, il genel meclisi üyelerinin 10’unun oyunu alarak yeni dönemde il genel meclisi başkanı oldu.
Rakibi CHP’li Yılmaz Zengin ise dokuz oy aldı.
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