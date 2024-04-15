Yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi

Sivas'ta oyun oynarken hayvanların su içtiği su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki kız çocuğu boğularak can verdi.

Yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta oyun oynarken hayvanların su içtiği su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki kız çocuğu boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay bugün İkindi saatlerinde Sivas’ın Olukman Köyünde yaşandı. Evinin önünde oynayan Gamze ve Kadir Koç çiftinin 2 yaşındaki Nazlı Koç isimli kız çocuğu, ebeveynlerinin fark etmediği sırada hayvanların su içtiği yalağa düştü. Ailesi tarafından yalakta nefessiz halde bulunan minik kız çocuğu ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babası hastane önünde sinir krizi geçirdi. Minik Nazlı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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