AK Partili Toy: 'Tehlikenin boyutu çok büyük'

AK Parti Sivas Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eğitim Komisyonu üyesi Rukiye Toy, internetin çocuklar için sokaklardan daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen, internetin denetimsiz kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu alanda alınması gereken tedbirleri konu alan panelde. Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri masaya yatırı. Panelde konuşan Milletvekili Toy, dijital dünyanın tehlikelerinden korunmak için çocukların yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da korunmaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Panelde, işitme engellilere yönelik özel bir hassasiyet gösterildi.

“Sokaklardaki tehlikeden artık daha tehlikeli”

AK Parti Milletvekili Rukiye Toy, “Sokaklardaki tehlikeden artık daha tehlikeli olan bir şey var. Bu tehlike ellerimizde, ceplerimizde, odalarımızda çocuklarımızın şifreleri var. Kapıları kilitli, odalarına giremiyoruz. Kendilerine ait o şifreli telefonlarda bambaşka âlemdeler biz o âlemleri bilmiyoruz, o alemdeki tehlikeleri bilmiyoruz” dedi.

“Çocuklarımıza masum yaklaşıp zihinlerini kirletiyorlar”

Vekil Toy, ”Gerçekten tehlikenin boyutları çok büyük. Özellikle anne babalara ulaşmak istiyoruz çünkü anne baba her şeydir. Çocuklarımıza masum yaklaşıp zihinlerini kirletiyorlar. Çocuklarımız, farkında olmadan bu tehlikelere maruz kalabilir ve özgüvenlerini, sosyal ilişkilerini derinden etkileyen saldırılara uğrayabilirler. Ebeveyn olarak onları korumak en büyük sorumluluklarımızdan biridir” dedi.