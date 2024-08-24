Akar ve Büyükkılıç'tan çarşı gezisi ve vatandaş ziyareti

Bu ziyaret, yerel yöneticilerin halkla olan bağlarını güçlendirme ve esnafla doğrudan iletişim kurma amacı taşıdı. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler dileyen ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç ve diğer yetkililer, bölgedeki ilgi ve desteği de yakından gözlemledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkan Fatih Üzüm ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte bir çarşı gezisi gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde Camikebir ve Kayseri Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya gelen Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, öğle namazını Camikebir’de kıldıktan sonra esnafla buluşarak, onlara hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda, vatandaşlar ve esnaf, Büyükkılıç, Akar, Üzüm ve Palancıoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

Bu tür ziyaretler, yerel yönetimlerin halkla olan bağlarını güçlendirmeye ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.