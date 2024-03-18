Akar ve Büyükkılıç'tan Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen’i ziyaret etti.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte çalmadık kapı, tokalaşmadık el bırakmıyor. Kamu kurum kuruluşlarının yanı sıra oda, dernek ve teşkilatlara istişare ziyaretleri yapan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte ilk olarak Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İl Başkanı Halit Yağmur ve yönetimi tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, ocak yönetimi ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Türklerin şanlı ve haklı mücadelesini anlatan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, güçlü ve birlikte olunması gerektiğine işaret ederek, tarih ve gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar konuşmasında, “Çatlasalar da patlasalar da büyük ve güçlü Türkiye geliyor” diye konuştu.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Yağmur da Başkan Büyükkılıç’a ve Akar’a, gençlere yönelik hizmetler başta olmak üzere yaptığı tüm hizmetlerden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen’i ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar burada yaptığı açıklamada, güçlü Türkiye vurgusu yaparak, “Bu memleketin, bu milletin evladı olarak ülkemizin ve milletimizin daha da büyük, daha da güçlü olması için hepimiz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mutlaka güçlü olmamız lazım. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok daha rahat, çok daha huzurlu bir şekilde ama çok daha zor, çok daha ağır işlerimizi yapmak için de yürüyerek değil, koşarak çalışmamızı sürdüreceğiz. Eğitim başta olmak üzere ekonominin bütün dallarında, ticarette, sanatta, sporda, sağlıkta bunları en üst seviyeye getirmek için Türkiye’mizin büyümesi, güçlenmesi devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Çanakkale ruhunun devam ettiğinin de altını çizen Akar, aşamayacakları engel, yapamayacakları görev olmadığını vurguladı.

Dirmen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alperen Ocakları hakkında bilgiler verdi.