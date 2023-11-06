Akar ve Mammadov'dan KANKA'ya moral ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Lösemili Çocuklar Haftası programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile birlikte katıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde KANKA Derneği tarafından Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri S. Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile çocuklar ve aileleri katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, lösemili çocuklara acil şifalar temennisinde bulunarak, “Bugün burada sizlerle beraber hüzünleniyoruz, Allah acil şifalar versin diyoruz. Diğer taraftan da hocalarımızı gördükten sonra, bu tesisi gördükten sonra Allah’ın izniyle geleceğe daha güvenle bakabiliyoruz. Bu noktada ki çalışmanızdan dolayı tüm hocalarımıza, sağlık personeline teşekkür ediyorum. Anneler babalara da bu konuda mücadeleye devam diyorum” dedi.

Türkiye’de lösemi tedavisi konusunda ciddi çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Akar, şunları söyledi:

“Çok şükür Türkiye’de bu konuda da çok ciddi gelişmeler, çalışmalar var. Hem tedavi teknikleri var hem ilaçlarla alakalı çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Bu konuda da Türkiye’de son derece özel bir yeri olan bir hastaneden bahsediyoruz. Valimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimiz de bunların güçlenmesi için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz insan olarak, devlet olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah evlatlarımız sağlıklarına kavuşacaklar. Aileleriyle beraber güle oynaya hayatlarını sürdürecekler.”

Akar konuşmasında, “Bize ne görev düşerse onu da yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz, sağ olun, var olun” derken, çocuklara ve ailelere bir nebze de olsa moral olması için gayret ettiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Sevgi ve iyilik ile umut dolu mücadele veren lösemili yavrularımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan protokol üyelerine teşekkür eden KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise, “Bildiğiniz gibi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Burada iyileşmiş çocuklar var, aileleri var. Sayın bakanımız burada, protokol burada. Bizim bu şenliğimizi, KANKA Çocuk Hematoloji, Onkoloji Hastane’nin lösemili çocuklar şenliğini onurlandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ayrıca Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yaptığı etkinliklerle çocuklara ve ailelerine moral oluyor.