Akaryakıt İstasyonundaki drift paniğe neden oldu
Kayseri Erkilet'te bir akaryakıt istasyonunda otomobil ile drift atan sürücü paniğe neden olurken sürücüye bekçiler müdahale etti.
Erkilet'te bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir sürücü otomobiliyle drift atarak tehlike saçtı. Sürücünün drift attığı anlarda diğer araçların istasyondan yakıt aldığı görüntülere yansıdı.
Diğer yandan akaryakıt istasyonu içerisinde aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücüye bekçiler müdahale etti.