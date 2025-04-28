Kayserisporlu futbolcu Baran Ali: Çok çalışıyoruz

Kayserisporlu genç futbolcu Baran Ali Gezek, Rizespor maçından sonra yaptığı açıklamada, 'Çok çalışıyoruz. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Alt sıralardan kurtulduk diyebiliriz ama henüz hiçbir şey bitmedi. Daha çok çalışıp ligde kalmayı garantilemek istiyoruz' dedi.

Kayserisporlu futbolcu Baran Ali: Çok çalışıyoruz

Kayserispor, Süper Ligin 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Rizespor’u 1-0’lık skorla yenerek puanını 42’ye çıkardı. Maçın 73’üncü dakikasında Ramazan Civelek’in yerine oyuna giren Baran Ali Gezek maç sonu yaptığı açıklamada, “Çok çalışıyoruz. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Alt sıralardan kurtulduk diyebiliriz ama henüz hiçbir şey bitmedi. Daha çok çalışıp ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Son haftalarda forma şansı bulunca performansım yükselişe geçti. Daha iyi çalışıp sahaya yüzde yüzümü verirsem daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bugün taraftarımız süperdi. Her maç desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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