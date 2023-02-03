Akaryakıt maliyeti, seyahat vasıtalarını etkiliyor

Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren online seyahat biletleme firması Obilet geride bıraktığımız 2022 yılı için hedeflerini yakaladı. Obilet CEO'su Yiğit Gürocak 2022 yılını değerlendirerek '2022 yılında sayısal hedeflerimize ulaşmanın yanı sıra otel rezervasyonu ve araç kiralama hizmetlerimizi de devreye aldık' dedi.

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  • 03.02.2023 15:41
  • Güncelleme: 03.02.2023 15:59
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Akaryakıt maliyeti, seyahat vasıtalarını etkiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren online seyahat biletleme firması Obilet geride bıraktığımız 2022 yılı için hedeflerini yakaladı. Obilet CEO’su Yiğit Gürocak 2022 yılını değerlendirerek; “2022 yılında sayısal hedeflerimize ulaşmanın yanı sıra otel rezervasyonu ve araç kiralama hizmetlerimizi de devreye aldık” dedi.

Gürocak, pandeminin ardından oluşan hareketlilik ve etkilerine dair olarak; "’Online seyahat sektörünün 2022 yılında pandemi öncesi seviyelere ulaştığını ve hatta bu seviyeleri aştığını söylemek artık mümkün. Pandeminin yolcular üzerindeki psikolojik etkileri büyük ölçüde azaldığı için sektör hacmi büyümeye devam edecek. Pandemi sonrası yaşanan bu hareketlilik sektör açısından da çeşitli fırsatlar sunuyor. Özellikle müşteri hizmetleri ve tüketiciyle temas alanlarında dijitalleşmeyi başarıyla kullanan şirketlerin önümüzdeki yıllarda daha avantajlı bir konumda olacaklarına inanıyoruz" diye konuştu. Akaryakıt ücret artışlarının yansımalarına da değinen Gürocak; “Akaryakıt fiyatları ulaşım sektöründeki en büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Bu konuda birkaç ay önce 2021 ve 2022 yılları Eylül ayı gerçekleşmelerini esas alan bir analiz yapmıştık ve birçok basın-yayın organında da yer almıştı. Bir fikir vermesi açısından belirttiğimiz dönemde bir yıllık süre içinde motorin ve benzinde zam oranları ise sırasıyla 220 ve yüzde 140 olarak gerçekleşmişti. Buna bağlı olarak otobüs bileti fiyatları güzergaha göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 130 ila 160 oranında artarken, uçak bileti fiyatlarındaki artışlar yüzde 200’ü bulmuştu. Bu anlamda, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişimlerin şehirlerarası seyahatlere ilişkin bilet fiyatlarını doğrudan etkilediğini söylemek mümkün. Akaryakıt maliyetlerindeki artışlar bir yandan toplu taşıma ile gerçekleştirilen seyahatlerdeki bilet fiyatlarına yansırken, bir yandan da bireysel araçlarla yapılan seyahatlerin maliyetlerini de arttırdı. Aradaki makasın özel araçla yapılan seyahatler aleyhine açılmasıyla birlikte 2022 yılında tatil yerlerine tek başına yapılan seyahatlerin payının azaldığını, ailece veya grupça alınan biletlerin oranının ise arttığını gözlemledik. Bu etkinin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

2022 yılında hedef olarak Doğu Avrupa’ya açılmanın gerçekleştiğine değinen Gürocak; “Doğu Avrupa’ya açılma hedefimiz doğrultusunda 2022 yılında Romanya’da ilk şirketimizi kurduk ve yerel ekibimizle operasyona başladık. Bununla birlikte yurt dışına açılıma hedeflerimiz sadece Doğu Avrupa ile sınırlı değil. Güney Amerika ve Afrika gibi coğrafyalarda da yerel ortaklık ve işbirliği seçenekleri arıyoruz. Bu arayışımızla paralel olarak bu yıl ilk kez çoklu dil seçenekleri eklediğimiz web sitemize ve mobil uygulamalarımıza yeni diller ilave etmeye devam ediyoruz. Halen sitemizde Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Rumence ve Bulgarca dil seçenekleri bulunmakta. 2023 yılının ilk yarısında dil seçeneklerimizi 10’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Geride kalan 2022 yılında hedeflerine ulaşmanın yanı sıra otel rezervasyonu ve araç kiralama hizmetlerini de devreye aldıklarını ifade eden Gürocak; “2022 yılı pek çok açıdan hedeflerimize ulaştığımız, hem B2C hem de B2B tarafında konumumuzu güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Otel rezervasyonu ve araç kiralama hizmetlerimizi devreye aldık. Romanya ve Doğu Avrupa operasyonlarımızın başlamasıyla yurt dışı açılımımızın ilk aşamasını tamamladık. 2023 yılında hem yurt dışındaki, hem de yeni hizmete başladığımız otel ve araç kiralama alanlarındaki satışlarımızı artırmayı öngörüyoruz. Böylece bütüncül seyahat hizmetleri değer önerimizin altını daha güçlü bir şekilde doldurmuş olacak, mevcut tecrübe ve birikimlerimizi küresel arenaya taşıyarak Obilet markasının uluslararası bilinirliğini artıracağız” dedi.

İHA

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