Akaryakıta zam tarifesi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugünden itibaren (3 Ocak 2024) geçerli olacak şekilde benzin, motorin ve LPG’de ÖTV artışı kaynaklı zam uygulaması yürürlüğe girdi. Böylece 35 lira 54 kuruştan satılan benzinin litresi 37 lira 79 kuruşa, 38 lira 15 kuruştan satılan motorinin litresi 40 lira 37 kuruşa, 18 lira 56 kuruştan satılan LPG’nin litresi ise 19 lira 56 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

Benzin: 37,79 TL,

Motorin (dizel): 40,37 TL,

LPG (otogaz): 19,56 TL.