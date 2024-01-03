1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği’nden Sarıkamış etkinliğine davet

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan Sarıkamış anma etkinliği programı 12 Ocak 2024 saat 14.30’da İl Kültür Turizm Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilecek.

Tüm Kayseri halkını Sarıkamış anma etkinliğine davet eden, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar; “Tabii ki değerlerimizden biri de Sarıkamış şehitlerimizdir. Sarıkamış anma etkinliği programımız var 12 Ocak 2024’te İl Kültür Turizm Müdürlüğünün tiyatro sahnesinde gönüllü öğrencilerimizle birlikte bir miktarı tiyatro olmak üzere tamamı Sarıkamış şehitlerine atfedilmiş bir programdır. Programımız 12 Ocak 2024 Cuma günü gündüz saat 14.30’da gündüz işi olanlar için de akşam saat 19.30’da aynı programı yine orada sergileyeceğiz. Bütün Kayseri halkını bekliyoruz programımız ücretsizdir. Herkesi bekliyoruz” dedi.