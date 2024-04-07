Akdağmadeni kendi elektriğini kendi üretecek

Akdağmadeni Belediyesi tarafından 24 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santrali’nde (GES) inşa çalışmaları devam ediyor.

1.2 megawatt gücünde enerji üretimi yapacak olan Güneş Enerji Santrali’nin panel kurulumu teknik ekipler tarafından yapılırken, çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. Kısa süre içerisinde Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapımı tamamlanması planlanan GES projesi sayesinde Akdağmadeni ilçesi kendi enerjisini kendisi üretecek ve Belediye’nin en büyük giderlerimizden olan enerji maliyetlerini düşecek. Fazla üretilen elektrik ise Belediye tarafından satılarak ek bir gelir sağlanacak.