Akıl Küpü Kütüphaneleri, gençlerin yanında olmaya devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Tınaztepe Mahallesi’ndeki sosyal tesis içinde yakın zamanda hizmete giren Akıl Küpü Kütüphanesi’nde ’Kariyer Günleri-Tanıtım Toplantısı ve İftar Yemeği’ programında öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi.

5 yılda gençleri mutlu edecek ve onların nitelikli mekânlarda eğitim alıp ders çalışması için 21 okul ve 15 adet kütüphane yaptıklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu; "Tınaztepe Mahallesi’nde ki sosyal tesisimiz içinde yakın zamanda hizmete açtığımız Akıl Küpü Kütüphanemizde AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin, ilçe teşkilatımız ve cumhur ittifakı meclis üyesi adaylarımızın da katılımıyla gençlerimizle bir araya geldik. Sonrasında gençlerimiz ve aileleri ile iftarımızı yaptık. Gençlerimizin, yaptığımız hizmetleri sahiplenip buraları kullanması bizler için önemli. Tam 15 akıl küpünü ilçemizde gençlerimize kazandırdık. İhtiyaç olan yerlerde de yeni kütüphaneler yapmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için ilçemize 21 adet de okul kazandırdık. Bu okullarımızın içinde Türkiye’de ses getirecek okullar var. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz gibi. Yakında inşallah üstün zekâlı, dahi öğrenciler için bir kolej yapacağız. Bizler sizler için çalışıyoruz. Kendinizi yetiştirir güzel bir meslek sahibi olursanız bu güzel ülke daha ileriye gider. O yüzden gençlerimizin gece gündüz çalışması lazım. Zamanınızı boşa geçirmeyin. Tüm gençlerimizi Akıl Küpü Kütüphanesi’nde ders çalışmaya davet ediyorum. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Sizi mutlu etmek, motive etmek için çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Siz mutlu ve başarılı olunca bizler daha da mutlu oluyoruz. Programımıza katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Rabbim sınavlarınızda başarılar nasip etsin" dedi.