Büyükkılıç, teravih sonrası vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in 13’ncü gününde Saçmacı Camii’nde teravih sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayserililere huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.

Her zaman vatandaşlar ve esnafla buluşarak sohbet eden, onların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif’i de fırsat bilerek, teravih namazlarında mahalle mahalle gezerek, Kayserililerle kucaklaşıyor. Ramazan-ı Şerif’in 13’üncü gününde Saçmacı Camii’nde teravih namazını kılan Başkan Büyükkılıç, teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek, Ramazan’ın Kayseri’ye, ülkeye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen göstereceklerini ifade ederek, tüm Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.

Vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, çocuklar ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı da çekindi.