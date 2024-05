Akıl Küpü Kütüphaneleri YKS sınavı öncesi doldu taştı

Haziran ayında gerçekleşecek olan YKS sınavına hazırlanan binlerce öğrenci; Melikgazi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Akıl Küpü Kütüphanelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Eğitimde öncü hizmet ve yatırımlarıyla gençlere değer veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Gençlerimiz için yaptığımız ve Türkiye’de örnek olan projemiz olan Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, öğrencilerimize kendi mahallelerinde rahat, güvenilir ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkân tanıyor. ’Gençlere yatırım, geleceğe yatırım’ diyerek ilçemize 5 yılda tam 15 adet kütüphane kazandırdık. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, özel okuma salonları, ders çalışma alanları, bilgisayar odaları, kafeterya, grup çalışma alanları gibi çeşitli yönleriyle gençlerimize hem ders çalışabilecekleri hem de sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanı oldu. Şu anda üye sayımız 45 bin olmuş durumda. Kütüphanelerimize bu denli yoğun ilgi gösterilmesi bizleri memnun ediyor. Öğrencilerimizin huzurlu ve konforlu bir ortamda ders çalışıyor olması başarıyı da beraberinde getiriyor. Ülkemizi adım adım ileriye taşıyacak hedeflerimizi gençlerimizle birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Yeni projeler yolda

Türkiye’de eğitime en çok yatırım olan belediye olarak akıl küpü kütüphanelerinin yanı sıra yeni projelerle de gençlerin yüzünü güldüreceğini belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim her zaman önceliğimiz. İlçemize kazandırdığımız 21 okul, 15 Akıl Küpü Kütüphanesi ile binlerce gencimize farklı bir bakış açısı kazandırmayı, eğitime katkı sağlamayı başardık. Bu dönemimizde de eğitime olan yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Dahiler Koleji Projemiz, 7/24 Kütüphanemiz ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, Çocuk Üniversitemiz gibi Türkiye’ye damga vuracak projelerimiz yolda. Her şey gençlerimiz için. Hizmet bizden başarı sizden! Akıl Küpü Kütüphanelerimize yoğun ilgi gösteren, ders çalışmayı, kitap okumayı seven tüm gençlerimize teşekkür ediyor; sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.”